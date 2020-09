Sin el cocido del 12 de octubre en Estonia

El regidor aprovechó su comparecencia para analizar el impacto que sigue causando la pandemia sanitaria no solo en las fiestas de As Dores, sino en todos los actos promocionales que a lo largo del año acompañan la Feira do Cocido. Así, este primer año de la internacionalización del evento gastronómico estaba previsto para el 12 de octubre un cocido en Estonia, aprovechando que allí reside por último año una nieta de Enrique Vidal Abascal, Teresa Orjales Vidal.

El cocido tenía como invitados a todos los cuerpos diplomáticos de este país báltico, así como los e Letonia, Lituania, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. "Teníamos el evento perfecto, y era una zona a conquistar" por parte del plato más conocido de Lalín. Este evento era más que conveniente porque cada cierto tiempo es necesario realizar una actividad a escala internacional para mantener ese rango. Lalín tenía también otra previsión, en este caso solidaria y junto a la ONCE como organizadora. Era una presentación de la Feria en Madrid para 1.111 personas. El Cocido, para el año que viene, también tenía previsto que su pregonero fuese el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, tal y como le había propuesto Crespo en la comida oficial de la celebración de este 2020. El mandatario también tenía en mente para la próxima edición invitar a todos los pregoneros vivos de la cita gastronómica, ya que todos ellos contribuyeron, de algún modo, a que terminase teniendo el rango de internacional.