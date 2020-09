La zona centro de A Estrada será peatonal

El ayer: doble sentido para la circulación y el stacionamiento | Muchos recordarán una imagen de la calle Calvo Sotelo que hoy día se antoja de lo más extraña. Doble sentido circulatorio e hileras de vehículos aparcados a ambos márgenes de la carretera. No hace tantos años esta era su situación, con aceras mucho más estrechas para la calle de mayor concentración comercial y de servicios de la capital estradense. Todo comenzó a cambiar en 2003, al menos sobre el papel.

Parece que el tiempo de los ensayos está superado. El gobierno estradense está decidido a apostar por la peatonalización de la zona más céntrica y comercial de A Estrada, una arteria que parte de la Porta do Sol y llega hasta la Praza de Galicia, popularmente conocida como A Farola. Aunque el cómo y el cuándo se someterá al debate de la Mesa de Movilidad, la decisión es firme. Atrás quedan años de partidarios y detractores, junto con los períodos de pruebas. La obra de humanización de la Praza da Feira funcionará como una suerte de cabeza tractora para tirar de todo un nuevo modelo urbano que transformará la zona centro de A Estrada, desde la propia plaza y su entorno pasando por la Porta do Sol, la calle Ulla y toda la que otrora se conocía como Calle Principal.

La decisión la puso sobre la mesa ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, después de informar de que acaba de iniciarse el plazo de un mes para que los tres estudios de arquitectura escogidos en el concurso convocado para la reforma de la Praza da Feira y su entorno definan ahora sus propuestas a modo de anteproyecto. La participación pública se abrirá en noviembre, con la intención de tener el proyecto decidido a finales de año y estar en condiciones de lanzar la licitación de las obras a comienzos de 2021, previsiblemente hacia el mes de febrero.

En este punto, el alcalde no ocultó que estas obras, que también afectarán al entronque de este entorno urbano con la Porta do Sol y la Calle Ulla, derivarán en toda una serie de actuaciones que darán continuidad al modelo urbano por el que se apueste, sin duda con gran peso humanizador. Tanto es así que la intención del ejecutivo que encabeza López Campos no solo es plantear a la Mesa de Movilidad las tres propuestas finalistas en el concurso de la Praza da Feira, sino también toda una batería de actuaciones que se desprenderían de la peatonalización de la calle Calvo Sotelo.

En este punto, el alcalde se mostró partidario de realizar ambos procesos de manera simultánea. Es decir, de aprovechar la propia transformación prevista para la Praza da Feira y los viales de su área de influencia para expandir de inmediato esa transformación a Praza do Sol, Ulla y Calvo Sotelo. No obstante, indicó que en una primera fase de la propuesta se apostaría por mantener la circulación en los viales transversales. Ello se traduciría en permitir el tráfico por la calle Justo Martínez y por Castelao hacia la Rúa Irmáns José e Severino Trigo.

López Campos reconoció que las tres propuestas de entre las que se escogerá el modelo para transformar la Praza da Feira van en la línea de hacer prevalecer el uso peatonal tanto en la propia plaza como en el área que implica el tramo en con el que arranca la Avenida Fernando Conde, la Porta do Sol y una parte de la Calle Ulla. "La Praza da Feira es el pistoletazo de salida", reconoció el dirigente estradense.

El jefe del ejecutivo local avanzó que el gobierno tiene una propuesta que plantear a la Mesa de Movilidad y, aunque no la detalló en su totalidad, sí realizó una pequeña exposición a modo de esbozo. Algunos de los aspectos claves en cuanto a cómo se ordenaría el tráfico con el cierre total de Calvo Sotelo a la circulación pasan por mantener, como queda avanzado, el paso de vehículos por Justo Martínez y Castelao hacia la Praza da Feira, para enlazar desde allí con la Rúa Gradín. De hecho, las calles 25 de Xullo y Gradín absorberían en gran medida el flujo circulatorio, dejando también abiertas Iryda y Castelao. Tanto en Iryda como en 25 de Xullo se reordenaría el estacionamiento, apostando por un modelo en batería similar al aplicado en la Rúa 56 (la que sube a la Praza de Galicia).

Además, la idea inicial sería mantener también la circulación en la Rúa San Antón, aunque sin permitir el avance del tráfico desde esta vía a la Praza da Feira, de manera que este flujo circulatorio se canalice hacia Gradín. En esta primera fase, la calle Serafín Pazo se mantendría abierta a la circulación para dar acceso desde la Avenida Benito Vigo hacia la Praza de Galicia, si bien el alcalde no dejó de reconocer que esta vía es otra candidata a experimentar un profundo proceso humanizador.