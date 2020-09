Paciños afirma tener las licencias del pozo al día

El responsable de Paciños Hortoganadería (Carmoega, Agolada) afirma tener al día las licencias de la Policía Local y de Aguas de Galicia, ante la vecina que lo acusa de tener el pozo de purines desbordando por sus terrenos. "Que me denuncie si quiere, porque ya le presentamos hasta papeles del Seprona en el que se ve el pozo cerrado y sin desbordes; lo que se vierte en su muro, es agua de las lluvias que lleva tierra de las fincas". Relata que lleva tiempo con este problema vecinal, "pero si sigue calumniando y causando problemas, la llevaré yo a los juzgados para comprobar si tiene las licencias para las obras que hizo; no me gustaría llegar a esos extremos, pero que no mienta".