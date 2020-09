Un alumno que se sale de la tabla

La tabla periódica ha sido un juego para el vecino de Rodeiro Adrián Llinares Juiz. El joven ha creado una historia para los elementos químicos y esto ha sido el motivo de su participación en Inspiraciencia. Su artículo fue el seleccionado, junto con otro, para ganar el certamen a nivel estatal, una "sorpresa ya que había muchos participantes". Además, opta a ser un alumno extraordinario, por asistir a los exámenes que valoran el rendimiento académico entre las mejores notas de Galicia.

La tabla periódica es un engorro para muchos estudiantes, pero hay quien la hace divertida, creando historias con los elementos. Una forma dinámica para aprenderlos y, en que en ocasiones, traen premios. Es el caso del vecino de Laxas, Pedroso (Rodeiro) Adrián Llinares Juiz que está nominado a dos premios. Uno de ellos es de Inspiraciencia, al que optó a través de su relato El amor es pura química y la familia también.

Todo empezó tras las últimas aulas virtuales, con mucho trabajo en casa, pero también tiempo libre. "Mi profesora de Biología me dijo que habían publicado las bases para el concurso de Inspiraciencia que son a nivel estatal y luego regional", comenta. Añade que ella ya sabía de sus pequeñas historias a través de los elementos de la tabla periódica, "porque era algo que me surgía de repente, escuchaba uno de los elementos y ya creaba una historia". Por eso, aprovechando estas pequeñas inspiraciones decidió presentarse al evento.

El escrito está hecho en castellano "porque me encajaba mejor para hablar de los elementos periódicos, esto hizo que optase al premio nacional de relatos de ciencia, pero también disminuían las posibilidades de ganar un premio", puntualiza. En esta ocasión, el elemento escogido fue el Boro, enfocándose en una familia que vivía en Boro Boro, "en lugar de Bora Bora, lo cambié, y así fui enlazando más elementos en la historia, para que fuese más atractiva".

Una suma de más de 400 relatos fueron los valorados, pero, "sin contar para nada con este premio, la semana pasada recibí un correo informándome que estaba seleccionado, junto a otra persona, a los premios nacionales en la categoría juvenil de España", destaca. "Sin esperarlo, me llevé una gran sorpresa y ahora quiero mirar la posibilidad de asistir a la recogida del galardón porque me haría mucha ilusión". La entrega se hará de forma presencial, con plazas limitadas y también virtual. Llinares tiene claro que ir hasta Barcelona "sería lo ideal, pero hay que mirar como está la situación, porque esto lo dificulta todo". Desde la organización le facilitan dinero para el viaje y la estancia, puesto que supondría varios días, "pero en caso de no poder debe ser devuelto. El acto tendrá lugar el 13 de noviembre, en el que se entregarán los premios a los ganadores de todas las categorías, tanto la nacional como las regionales.

El premio en esta categoría es la publicación del relato en la web del propio certamen y una suscripción de un año a la revista Métode (Revista de Difusió de la Investigació de la UV) y, también un curso trimestral "Escritura Creativa para Adolescentes" ofrecido por la Escuela de Escritores.