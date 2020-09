Gil denuncia los cambios en la cotización

El profesor y exdirector Manuel Gil Gómez, mantuvo la propuesta de compra hasta finales del mes de agosto. A pesar de que este plazo oferta la posibilidad de volver a presentar una iniciativa, "no lo haré, porque ahora mismo, el centro es un desastre y cogerlo a contrarreloj es una locura", destaca. Gil afirma que si fuera con más tiempo, "me lo plantearía, pero con las clases ya en marcha y un protocolo sanitario que cumplir, esto es inviable", afirma. Destaca que la oferta de Scientia School "lo único que nos traerá es personal nuevo, que no conocen el colegio y los que llevamos toda la vida aquí, nos iremos a la calle".

Gil señala que tiene los papeles en manos de sus abogados, "para presentar una denuncia contra los cambios en la cotización, realizaron una modificación sustancial en el contrato sin avisos; pasamos de cobrar de la parte concertada a la privada". Explica que, junto con más compañeros, presentarán las demandas para "luchar hasta donde haga falta, porque es algo que nos corresponde por derecho". A pesar de que él se encuentra de baja, por problemas de salud, afirma que le fue comunicado vía online, que tendría que impartir las aulas de forma telemática "cuando eso no está previsto en ningún sitio". Además, relata que en cuanto a los despidos "prometieron unos requisitos que no valoran y yo sé que compañeros los cumplen".