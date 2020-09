La administración abre un plazo para presentar ofertas de compra del Sagrado

La administración concursal de la mercantil del colegio Sagrado Corazón do Deza continúa con los trámites ordinarios para la compra de esta entidad. El centro se encuentra en fase de liquidación, que se gestiona en el Juzgado de lo mercantil nº2 de Pontevedra. Desde la administración señalan que tienen la oferta de compra de la unidad de producción de dicha concursada, que ya está presentada en los juzgados.

La compra del colegio lalinenses sigue en abierto, con un plazo de 15 días para recibir nuevas ofertas de compras, cumpliendo con los requisitos requeridos para presentar la propuesta, que se fijan en el artículo 216 del TRLC. Las iniciativas se deben tramitar a través de dos vías; por correo electrónico, dirigiéndose a la dirección concursosagradocorazon@lener.es, o bien, por correo postal certificado dirigido al despacho de la calle Colón (Vigo).

La única oferta que consta, por el momento, es la de la entidad Scientia School. La empresa mantuvo una reunión en los pasados meses con la comunidad educativa en la que explicó que trataría de realizar un ERE que afectaría en torno a la mitad de los trabajadores. Francisco Guerrero, director general de la entidad, resalta que esto ha cambiado con las negociaciones que realizaron en los últimos días la administración concursal y el comité de empresa del Sagrado. Desde el inicio, Guerrero ha señalado que la compra no se realizaría con la totalidad de la plantilla, "teniendo en cuenta que ha bajado el número de alumnado, también tiene que bajar el número de empleados que hay en el colegio; los despidos se realizarán en base a unos criterios de formación online, idiomas, pedagógicos y tecnológicos". La última negociación del comité con la administración cerró el ERE en 15 trabajadores afectados, a pesar de que la Scientia maneja unos 32, aunque esto "podría variar". La propuesta de despidos no fue firmada por el comité, por falta de documentación. Por el momento, no señala por cuánto se realizaría la compra, a espera de conocer si hay más personas interesadas en dicho centro.

Cabe destacar que en el encuentro realizado en el centro educativo, Guerrero resaltó que la empresa regresaría hasta el recinto para "ponerlo al nivel mínimo de dignidad en todas las aulas, con el fin de conservar su historia y tratar de que el alumnado "quiera estar aquí". La finalidad que busca con su propuesta es que el centro sea un atractivo para las familias, ofreciendo un "proyecto educativo, tecnológico y pedagógico".