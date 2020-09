"Pienso mucho en los problemas que tendría en mi país"

"De la cultura de donde vengo es muy difícil llegar a ser modelo", destaca Alioune Diaw. El joven de 21 años, junto con su madre y hermana, aterrizó en Silleda hace 11 años. Aunque las culturas son muy diferentes, adaptarse y coger las costumbres es un reto difícil. La cultura está en contra de enseñar las partes del cuerpo, pero en desfiles como en el que participó Diaw es algo habitual, por eso desde su casa le pedían que no participase. "Sin embargo, tuve el apoyo de mi madre y hermana, porque con la demás familia tengo poco contacto y no le cuento lo que hago con mi vida. Aunque cuenta con su apoyo, por otro lado la madre no lo acepta bien "está todo el tiempo pensando en lo que puedan decir si se enteran allá, porque me saltarían encima, siempre me recuerda que no debería lucir así el cuerpo", cuenta. Añade que él también lo tiene siempre presente, "porque tengo en la mente lo que puedan decir si me ven en calzoncillos, algo que aquí sería muy normal, pero que allá me traería serios problemas", destaca.