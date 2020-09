"Me gusta que mis amigos se sientan orgullosos de mí"

Diaw se siente agradecido con el pueblo de Silleda por el apoyo que recibió, tanto por parte de amigos como de Servicios Sociais de la localidad. Destaca a Paula Fernández Pena y su hija, "que son como una madre y hermana para mí"; y también a Sabino Pérez y su mujer. "Sin ellos tengo claro que no sería posible, sobre todo por parte de Paula que gestionó todo del viaje, la estancia o el desplazamiento", relata. Gracias al apoyo de sus amigos, pudo cumplir el sueño. "Antes del confinamiento perdí mi documentación, con todo cerrado no pude recuperarla; cuando me llamaron para asistir a Madrid yo no tenía documentos, pero Paula y las trabajadoras sociales me ayudaron". No suficiente con ello, días antes del viaje tuvo síntomas de coronavirus, pero no le dieron cita para realizar la PCR. "Paula me dijo, 'no hay tiempo, te pago la prueba y arrancas para Madrid'; así fue que en cuanto tuve el resultado negativo, cogí el primer tren", relata. Añade que para él "lo más gratificante, es ver que hay gente que se siente orgullosa de lo que hago, porque sé lo que se han esforzado, ya que yo no tengo medios, si no fuese por ellos no estaría donde estoy", concluye.