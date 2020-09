Ejecutada al 65% la reposición de aceras

El concejal de Nuevas Tecnologías de Lalín, Cesáreo Reboredo, llevará al próximo pleno una moción para instar al Gobierno de España a diseñar una segunda fase del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, con el fin de prestar servicio de internet de alta velocidad a todos los núcleos de población con "una masa crítica de vecinos mínima" que quedaron fuera del plan 2020-2022. La iniciativa estatal en marcha dotará de fibra óptica a 79 lugares del municipio, a los que se unen otros seis acometidos por la Xunta de Galicia en núcleos más grandes; de este modo, el despliegue beneficiará a 85 entidades rurales en dos años.

Ambos planes, activados a principios de 2020, contemplan la dotación de conexión digital con velocidad igual o superior a 100MB. La elección de los núcleos fue realizada por técnicos del Estado y de Movistar -concesionaria de las obras-, "sin realizar ningún tipo de consulta a nivel municipal y sin tener en cuenta que quedan importantes núcleos de población sin servicio", declara Reboredo. Critica que se tuvieran en cuenta "criterios puramente relacionados con la infraestructura y no con la rentabilidad social y de fijación de población". Así que "un buen número" de núcleos no podrán acceder a internet de alta velocidad, "una herramienta crucial no solo para cuestiones profesionales y académicas, sino incluso de tramitación y de ocio". Por eso, propone aprovechar las redes troncales que están siendo desplegadas ahora para la extensión de la fibra a otros puntos en un segundo plan.

El gobierno lalinense también trasladará al próximo pleno una moción de apoyo a una iniciativa legislativa para combatir la ocupación ilegal de viviendas. Reclama a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados que respalden esta normativa "por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado por mor de estas actividades contrarias al derecho de la propiedad y la seguridad de personas y cosas".