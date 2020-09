Vecinos de Forcarei dudan del informe del arquitecto sobre las filtraciones

Vecinos de Forcarei mantiene su pugna con el Concello al entender que las filtraciones del alcantarillado municipal llenan su garaje de aguas residuales. Desde el gobierno local hicieron público un informe del arquitecto municipal en el que se apunta al pozo de la casa como causa probable. Los vecinos sin embargo dudaron de la "rigurosidad" de dicho informe, que nunca han visto y señalaron que el análisis realizado con un robot por las tuberías carecía de sentido al no tener ninguna alcantarilla en casa. Además, mostraron un informe en el que se declara como "no apta" para el consumo el agua de la fuente cercana. "Se trata de buscar solución a un problema grave que afecta a tres viviendas y un negocio, no de pasar la bola de un lado para otro".