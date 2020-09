El ejecutivo de Lalín acusa a Rafael Cuíña de menospreciar a los técnicos municipales

El gobierno municipal de Lalín lamenta que el concejal de Compromiso, Rafael Cuíña, "cargue contra los técnicos municipales y desprecie sus dictámenes cuando no le gustan o no responden a sus intereses políticos". El ejecutivo de José Crespo lo anima a "seguir la vía del Contencioso Administrativo que nace muerta con el informe emitido por la secretaría xeral que deja muy claro que las pretensiones de Cuíña de inundar de solicitudes de informes los departamentos municipales no se ajustan a Derecho".

Además, anima a Cuíña abandonarla estrategia de embarrar el terreno de juego, "sobreactuar y de desistir de la línea de acusaciones infundadas". En este sentido, también le solicita que abandone la "hoja de ruta de la confrontación por puro interés político en un momento en que los vecinos piden lo contrario de lo que hace". En este sentido, lamenta la "falta de memoria del concejal de Compromiso que llegó a tener cinco meses paralizada la entrega de documentación del 'escándalo' de las facturas y de la realización de la RPT, cuando era un tema de 'máxima gravedad'".

Vía telemática

Por otro lado, el gobierno local le indica a Cuíña que las sesiones de las comisiones informativas y del pleno serán por vía telemática "por decisión y recomendación de la secretaría xeral en respuesta a las restricciones marcadas por la Xunta en el número de personas que se pueden reunir, que no puede superar la decena".