Concentraciones para reivindicar "aulas seguras"

El IES Laxeiro iniciará el curso escolar el día 23, la fecha prevista en toda Galicia tras el aplazamiento acordado la semana pasada. Al menos, esa es la intención del equipo directivo que capitanea Uxío Grande, una vez que desde la Consellería de Educación le confirmaron la concesión de los tres profesores que solicitaban para poder hacer desdobles en la ESO. La activación del proceso se produjo después de que la dirección del centro hiciese pública una carta abierta a las familias en la que mostraba su "indignación" por "el abandono total" por parte de la consellería.

"Necesitamos profesorado para que las mínimas condiciones de distancia se cumplan, y si no se nos concede, nos negamos a comenzar el curso", rezaba el escrito divulgado a última hora de la tarde del martes por un equipo directivo que no descartaba su "propia renuncia". Muy poco después, Educación cargaba en la aplicación digital del instituto la concesión de tres docentes para poder desdoblar los cursos de 1º, 2º y 3º de Secundaria. "Los grupos de treinta alumnos no son viables con las aulas que tenemos -expone Grande-. Ahora la ratio baja a 22 o 23, algo que se ajusta un poco más a nuestras aulas". Este instituto vio incrementada su matrícula para el inminente curso en más de un centenar de estudiantes, de modo que se sitúa en torno a los 650, de los que más de 350 corresponden a la ESO. Ahora dispondrá ochenta profesores para atender a todo el alumnado. Había pedido también uno más para Bachillerato y otro para los ciclos, pero Educación les denegó los desdobles en ambos casos.

Como otros muchos centros, el Laxeiro se afana estos días en prepararse para recibir a sus pupilos con las garantías sanitarias establecidas en los protocolos. La directiva es consciente de que aún queda mucho por hacer y los días 21 y 22 son festivos locales en Lalín. "Nosotros le estamos dedicando 16 horas al día", afirma Grande, que hasta ayer, al no saber con qué personal contaba, ni siquiera había podido convocar el claustro en el que, entre otras cosas, se fijan los horarios.