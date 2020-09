El Antón Losada no iniciará las clases en FP hasta poder hacerlo en "condiciones dignas"

El Consello Escolar del IES Antón Losada Diéguez de A Estrada emitió ayer un comunicado en el que anuncia su intención de no iniciar el curso en sus nueve módulos de Formación Profesional. Esta decisión viene de la precaria situación de sus instalaciones, con espacio insuficiente para aplicar el protocolo sanitario por culpa del Covid-19.

"La totalidad de los representantes de la comunidad educativa del centro presentes en la reunión coincidieron en que es imprescindible dignificar y poner en valor la Formación Profesional delante de la sociedad y de los sectores productivos. En ese sentido, consideran irrenunciable que el alumnado de Formación Profesional del centro sea escolarizado en condiciones dignas, en espacios acondicionados y seguros, cumpliendo con las exigencias del protocolo Covid, tal como sucede con el resto del alumnado de ESO y Bachillerato".

Entienden, por tanto, que esos nueve grupos afectados no podrán iniciar el curso hasta que se faciliten unos espacios dignos y acomodados para un uso educativo. Cabe destacar que desde el centro ya han reclamado en varias ocasiones la cesión de uno de los pabellones de la Fundación para poder albergar a sus ciclos de Madera.

IES Laxeiro

El IES Laxeiro de Lalín lamentó ayer el "abandono total" por parte de Educación y anunció su intención de no comenzar en curso si no les facilitan el profesorado necesario para poder cumplir con las mínimas condiciones de distancia entre los alumnos. Desde el centro no descartan tomar decisiones "más contundentes" como podría ser su propia renuncia "a seguir siendo comparsas de una institución que claramente nos desprecia".