Sin acuerdo en el ERE del colegio Sagrado Corazón, que afectará a 15 trabajadores

La administración concursal del CPR Sagrado Corazón remitirá a los juzgados una propuesta de Expediente de Regulación de Empleo que pasa por 15 despidos y mantener 40 puestos de trabajo. La cifra de los últimos días era de 17 despidos, y se rebaja no porque haya un consenso con el comité de empresa, sino porque remataron los contratos de un sacerdote y un docente de Educación Física. En cuanto a los puestos de empleo, en realidad de los 41 iniciales baja uno, por jubilación

Precisamente, la reunión de ayer, la última para llegar a un acuerdo, se saldó sin avenencia con la representación sindical, de modo que el comité avanza que impugnará el ERE si el juez decide aprobarlo. Xosé Nogueira, responsable de Ensino de la CIG, calcula que el juzgado podría publicar ese auto con luz verde (o no) para el ERE en menos de un mes. La comunidad educativa está también a la espera de que salga el auto de venta de la unidad productiva, es decir, del colegio, y tras su publicación habrá que dar unos 10 días de plazo por si hay alguna oferta alternativa a la de Sciencia School. A este respecto, docentes y sindicatos temen que con la llegada de este grupo haya otra reducción de puestos de trabajo, puesto que en su proyecto para el Sagrado Corazón solo incluye 32 puestos de empleo, recuerda Nogueira.

Y hablando de empleo, la CIG explica que el comité no firmó el ERE porque la administración no presentó alternativa y, una vez más, tampoco facilita documentación. Los representantes de la plantilla siguen sin tener acceso a dos contratos solicitados hace tiempo para saber si estas personas están empleadas a jornada completa o parcial. Pero es que muchos docentes comenzaron el curso sin saber cuántas horas lectivas deben cumplir, puesto que les llegó la notificación del nuevo contrato, vía sms, el 2 y el 3 de este mes. Por eso, el comité aconseja a los trabajadores que denuncien de forma individual esta situación a través de su sindicato correspondiente o a través de un abogado. Para ello, deben facilitar copia de las seis últimas nóminas, el contrato y un certificado de la vida laboral. Es la única forma de ver cuál fue la modificación contractual. La CIG tiene claro que trasladará esta situación a la Inspección de Trabajo "para que multe, porque esto lo está haciendo no una empresa privada, sino una administración concursal" que tampoco les permite ver al comité las supuestas entrevistas y pruebas que se hicieron a los docentes para variar su contrato.

El comité de empresa también decidió levantar la huelga indefinida, que había comenzado justo al inicio del curso, ya que ahora mismo la situación ha pasado a los juzgados, pero "no descartamos otro tipo de movilizaciones". En principio, estaba prevista para hoy miércoles un encuentro con todos los trabajadores y trabajadoras para exponerles la situación.