"La sociedad está en una situación de estrés y nervios"

Johan Rodríguez, en su local en las galerías de la Avenida do Parque. // Bernabé/J.Lalín

Johan David Rodríguez se formó en la Escuela Europea Parasanitaria, especialista en disciplinas como osteopatía, quiromasaje o acupuntura. Estuvo durante un año trabajando a domicilio con servicios de masaje y reiki. Vinculado a Vila de Cruces, en los últimos años vivía en Pontevedra y desde allí se desplazaba a otros puntos de la provincia así como a Santiago.

-Apunta que se trasladó a Silleda y decidió abrir su centro porque veía que faltaba servicios relacionados con la meditación. ¿Qué otras prestaciones ofrece?

-Vamos a tener un compañero para acupuntura y otra colega que impartirá clases de yoga, en principio en grupos reducidos de cinco personas. De hecho, varias personas me preguntaron ya por estas aulas y también por las de meditación. Tengo previsto, a partir de octubre, organizar una vez al mes un taller de meditación, porque esta disciplina nos permite obtener un nivel mayor de concentración y también conocer y gestionar mejor nuestras emociones. A través de la meditación puedes obtener mucha ayuda en situaciones de ansiedad y en depresiones.

-En los últimos meses sí hay cierto interés por el yoga o la meditación, a raíz de la incertidumbre que crea la pandemia, ¿no es así?

-Cierto. Estamos en una situación de estrés y nervios a raíz del coronavirus, y al mismo tiempo es un momento complicado para abrir un local. Pero yo estuve trabajando un año a domicilio y el resultado que tuve no era el esperado, y el hecho de contar con un local físico me permite ofrecer más servicios.

-Se lo pregunté también a la médica Laura Calvo, que también inaugura un negocio. ¿Es recomendable iniciar a los niños en hábitos saludables, en este caso la meditación?

-Pienso que sí, porque les ayuda no solo a gestionar emociones, sino también a concentrarse, y si aprendes estas cuestiones de pequeño, no tienes que volver sobre ellas cuando eres adulto. Soy consciente, también, de que la meditación aún no es una disciplina muy conocida y de que sobre ella todavía recaen muchos mitos.

-Hablando de mitos, ¿la meditación y el yoga tienden a un público sobre todo femenino?

-En clases de meditación hay grupos bastante parejos, y en yoga, aunque estén más mujeres, poco a poco se va equilibrando.