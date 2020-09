Los vecinos de 15 a 29 años son el grupo más afectado por la segunda ola del virus en Lalín

La Consellería de Sanidade revisará como muy tarde el viernes 18 las medidas de prevención que desde ayer sábado están en vigor en Lalín para contener la propagación del coronavirus y que salieron publicadas en el DOG de este viernes. El departamento que ahora encabeza Julio García Comesaña expone los motivos por los que aplica estas medidas: en la comarca, la tasa de incidencia está aumentando desde el 19 de agosto. Lalín, dentro de Deza, es el concello más afectado tanto en casos como en tasas, y ahora mismo cada positivo puede estar contagiando otras dos personas, lo que aumenta la transmisión.

Sanidade apunta también que el grupo de edad más afectado en esta segunda oleada es el de 15 a 29 años, tanto por la alta probabilidad de presentar casos asintomáticos como por su gran capacidad de transmisión del virus, dada la frecuencia de las interacciones sociales. Esto, unido a la alta positividad de las pruebas PCR en el área de investigación del brote, motiva las restricciones en actividades de tipo grupal y en agrupaciones de personas en espacios públicos.

Ayer trascendían las aplicadas a la hostelería y restauración, con un aforo máximo del 50% en el interior de los locales y del 75% en las terrazas. No puede haber más de 10 personas por mesa, se prohíbe el consumo en barra y los clientes ya no podrán entrar a partir de medianoche, puesto que a la una de la madrugada los locales tienen que estar cerrados. El aforo del 50% también es el marcado para comercios, locales de prestación de servicios, autoescuelas y otros centros. De formación. Los comercios y locales de servicios darán una atención preferente a los clientes de más de 75 años, y en academias y autoescuelas habrá, como mucho, 10 personas por grupo.

El tope de 10 personas se da también en actividades e instalaciones deportivas. Así, no habrá más de 10 personas practicando actividad física de forma simultánea en actividades no federadas al aire libre. En instalaciones deportivas, esos 10 usuarios no superarán el 50% del aforo y tendrán que usar mascarilla. En actividades federadas de competencia autonómica, a no ser que se garanticen espacios diferenciados para cada equipo, los entrenamientos serán también con hasta 10 deportistas.

En los eventos deportivos, el público estará sentado, con un aforo de 150 personas si es al aire libre y de 60 si hablamos de espacios cerrados.

En velatorios y entierros, el cupo será también de 10 personas en zonas cerradas, y de hasta 25 en espacios al aire libre. Los lugares de culto no podrán superar el 50% de su aforo y como ya se indicó ayer, en bodas y otras celebraciones desde mañana lunes no superarán los 50 presentes si están en zonas cerradas, y los 100 si es un evento al aire libre.

Como ya había avanzado el gobierno lalinense días atrás, los parques infantiles quedan cerrados con el inicio del curso, y los centros cívicos y sociales estarán al 50% de su aforo, con grupos de como mucho 10 personas. La biblioteca solo funciona para préstamos desde hace días, pero en archivos y salas de exposición si s hacen actividades, solo serán para 10 personas como mucho, y tienen un aforo también al 50%, como en caso de teatros o actividades recreativas. Así, las butacas tendrán que estar preasignadas, con eventos al aire libre para hasta 150 personas y de 60 en zonas cerradas, como en los eventos deportivos.

En cuanto a los mercados, mañana la comisión municipal decidirá sobre el del día 18, viernes. Por de pronto, el DOG recogía estas ferias no podrán superar el 50% de los puestos habituales autorizados, limitando además la afluencia de clientes para garantizar la distancia de seguridad.