A Estrada esquece o galego

"A Estrada está en Valladolid?" preguntaba ironicamente una persoa onte a través das redes sociais. Esa foi unha das moitas reaccións graciosas que se puideron ver ao longo de toda a xornada nas redes despois de que unha persoa se dese conta e fixese público un dos puntos do leigo de cláusulas administrativas particulares (bases) do concurso de proxectos con intervención de xurado para a humanización da Praza da Feira, calle Ulla e o seu entorno. "Isto é legal?", preguntábase, xunto cunha captura de pantalla destas bases.

Trátase do punto 1.12 deste leigo de contratación e nel márcanse as normas en canto ao idioma que se pode utilizar para presentar un proxecto para o concurso que tivo lugar o pasado xoves o no que saíron elixidos tres finalistas, cada un deles cun accésit de 6.000 euros. Neste tipo de bases de concurso acostúmase a permitir a entrega de proxectos en galego ou en castelán. Neste caso sen embargo sorprende que se permite entregar o proxecto escrito en castelán pero, no caso de optar por presentalo en galego, este deberá ir acompañado por unha tradución ao castelán.

Tras publicarse esta captura, non tardaron en aparecer reaccións de sorpresa e de crítica ao Concello da Estrada por reclamar esa tradución para poder participar no concurso de proxectos. Entre as reaccións houbo tamén que apuntou a que se trataría de unha ilegalidade, ao incumprir a lexislación estatal, galega e local.

Cabe destacar que este proxecto de reforma da Praza da Feira vaise levar a cabo co-financiado nun oitenta por cento co Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (Feder). Sen embargo o concurso de proxectos para esta mellora da Praza organizouse a nivel municipal.

O xurado encargado de realizar a primeira selección entre os proxectos estivo composto polo alcalde da A Estrada, o edil de Urbanismo, o arquitecto municipal, o arquitecto técnico, un representante da consellería, outro do Colexio de Arquitectos de Galicia e outro do Colexio de Enxeñería, todos eles seguramente con coñecementos suficientes do galego para non precisar esa tradución.