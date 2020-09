Crespo urge finalizar las obras del campo de fútbol de Vilatuxe antes de diciembre

El regidor, José Crespo, acompañado de los ediles Avelino Souto y Raquel Lorenzo, visitaron ayer las obras de remodelación del campo de fútbol de Vilatuxe. En el acto, estuvieron acompañados por el edil de CXL, Miguel Medela, además del presidente de la asociación de vecinos, Gerardo López y representantes del club de fútbol y de la empresa adjudicataria, Galitec.

Crespo destacó que esta obra se trata de un proyecto que inició el anterior gobierno, "pero que modificamos y adaptamos, por eso tuvimos que meter un césped de última generación". El regidor recalcó que en este mandato realizarán las obras del Manuel Anxo Cortizo, para "que haya tres campos sintéticos de fútbol, el que ya hay, este de Vilatuxe y el nuevo que se realizará en las instalaciones de Lalín". Agradeció la presencia de Medela y resaltó que fue "un trabajo de carreras por las dificultades que nos pusieron de la Diputación, aunque todos los grupos estuvimos de acuerdo desde un inicio".

El plazo de las obras es de tres meses, aunque desde el consistorio confían en que las finalicen antes de tiempo, "para poder justificarla y conseguir la ayuda, puesto que entra dentro del Plan Concellos 2018, así que tendría que estar listo antes de diciembre", puntualiza el regidor.

La obra fue adjudicada a la empresa lalinense Galitec y cuenta con un presupuesto de 299.970 euros. La actuación afectará a una superficie de 7.185 metros cuadrados y permitirá contar con un campo de fútbol 11 y dos de fútbol siete. "El terreno tendrá un césped artificial de última generación, por lo que tendrá resistencia en la tracción y permitirá que se puedan practicar otras disciplinas deportivas, como rugby", comenta el edil de Deportes, Avelino Souto. Las obras se iniciaron con el trabajo en la preparación del terreno, "que es lo que más les va llevar". Luego se dará paso a la colocación de drenajes, sistema de riego y del terreno de juego, así como la instalación de protecciones perimetrales. Finalmente se equipará con dos porterías para fútbol 11, cuatro para fútbol 7 y banquillos de bicarbonato para los jugadores. En cuanto a las gradas, el edil afirma que en esta actuación no contarán con reformas, "porque tuvimos que ajustar el proyecto al presupuesto que teníamos".

Souto señala que con esta actuación se podrá "descongestionar algo el Manuel Anxo Cortizo, ya que algunos entrenamientos se podrán realizar en este espacio". Añade que "seguirán trabajando en el proyecto del recinto lalinense "para poder contar con más espacios equipados, y hacer que Lalín sea un referente en el ámbito deportivo".

El edil de CXL Miguel Medela agradeció la invitación a ver estas obras, "ya que fue un proyecto que iniciamos en el anterior mandato y que puse encima de la mesa al anterior regidor, Rafael Cuíña, y desde el primer momento conté con su apoyo, al igual que del resto de partidos". Recalca el apoyo del alcalde desde un primer momento, "porque nos tendió la mano cuando teníamos dificultades con la administración provincial; siempre vimos que esto era una necesidad que ahora se podrá hacer realidad", afirma Medela. Añade que el próximo año el club cumple 25 años de federados, "por lo que será un orgullo poder celebrarlos en un campo de fútbol sintético, totalmente reformado y en buenas condiciones".

El representante de los vecinos, Gerardo López, pidió más reformas en la zona. "Hay que tener claro que el deporte mueve masas, por lo que por esta zona se podrán ver más coches y gente de lo habitual". Recalcó que es un proyecto interesante para toda la comarca. Así mismo, aprovechó el encuentro para reivindicar peticiones de los vecinos de la parroquia lalinense, "como por ejemplo, acondicionar aceras desde el punto kilométrico 0,6 hasta la entrada el campo de fútbol". Asegura que es peligroso circular caminando por ese tramo, ya que no se dispone de arcén para poder transitar. Por otro lado, pidió que se ponga el letrero de Vilatuxe en las salidas de la Autovía así como en Silleda. "Es triste llegar y que veas Laro, Pontevedra, Folgoso, y no aparece nada de Vilatuxe y es un sitio a donde viene mucha gente, por lo que creemos que es necesario". El regidor explicó que esta petición es de viejo, "pero las normas de Fomento son muy restrictivas en este ámbito, solo colocan señales de lugares que tienen varios cruces de carreteras diferentes".

Respuesta a la oposición

En estos días, la oposición de Lalín afirmó que recurrirá a la justicia por la falta de documentación que tienen por parte del gobierno. El regidor, José Crespo, afirmó que les contestará con informe de Secretaría Xeral, "que es quien lo está elaborando, por lógicamente, es nuestra palabra contra la suya, pero si hay un informe que diga a lo que hay derecho o lo que no ya estaría. El alcalde afirmó que "no voy a permitir que se bloquee el concello por estrategia política porque tenemos pocos funcionarios, no dan hecho el trabajo que tienen que hacer y si a mayores tienen que perder tiempo en hacer informes, que se pueden buscar viendo las actas de gobierno, lo siento mucho, pero entre una cosa y otra, prefiero hacer lo que marque la norma". Añade que los servicios administrativos darán respuesta a la solicitud de la Valedora do Pobo, a la que recurrió CXL.