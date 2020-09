La oposición de Lalín acusa al gobierno de "déficit democrático y falta de transparencia"

La oposición de Lalín muestra su malestar por la falta de acceso a la documentación del consistorio. CXL, PSOE y BNG recriminan al gobierno "falta de transparencia", tras solicitar, hasta en varias ocasiones, informes o facturas y ser denegada la petición. Coinciden en que su labor de fiscalizar el trabajo del mandato "se dificulta" al no tener acceso a los documentos, y confirman que "representamos a 500 votantes más que el propio gobierno, por lo tenemos una responsabilidad con ellos".

Rafael Cuíña, de Compromiso, afirmó que la queja ante la Valedora do Pobo fue una decisión "que no nos gustó". Esta semana, le fueron denegadas más peticiones, algunas de ellas en conjunto, e "incluso hasta en seis ocasiones". Ante esta situación afirma que llegará hasta el Tribunal Contencioso Administrativo ya que "estamos cansados de que en lo que va de este gobierno solo se aceptase una comparecencia, les recuerdo que en el pasado mandato tuvimos que comparecer por cuestiones menores", recalca. Indica que por parte de su gobierno, "les facilitamos casi la totalidad de la documentación que la requirieron, alguna tardaba más porque había que reunir algunos informes". El edil del principal partido de la oposición afirma que valorará si asistir a algunas reuniones. Además, señala que en estos días el alcalde afirmó que "llevan más reuniones de portavoces que en el anterior mandato y le quiero recordar que desde esta misma oficina, emitió un correo para pedir que no fueran llamados para nada".

Por otro lado, Cuíña afirmó que le consta que vecinos se encuentran en la misma situación, "al no tener acceso a información que pidieron". Recalca en que tomará las medidas pertinentes "que no quiero, ante una panda de personas que se comportan como caciques y que deben tener claro que Lalín no es suyo, sino de los vecinos". Asistir o no a algunas cuestiones

El edil del PSOE Román Santalla resalta que la ausencia de documentación no tiene ningún tipo de justificación. Señala que en es "el único concello del contorno que no tiene disponible para los vecinos las actas de las juntas de gobierno que realizan, mientras que en otros sitios sí hay acceso; él prometió que iba a obrar en una clave de transparencia, pero no lo está cumpliendo". Señala que desde su partido, junto con los dos de la oposición, "creo que nos pusimos a su disposición en los tiempos difíciles como los que estamos a vivir, pero la respuesta por parte de su equipo de caciques es la confrontación permanente; como ejemplo, las respuestas a las preguntas que emitimos en los plenos". Santalla afirma que "estamos dispuestos a ir juntos de la mano si hace falta y si sigue con esta política de chulería con la oposición, falta de transparencia y ocultando información; y si CXL va al tribunal, nosotros estaríamos dispuestos a acompañarlo".

El nacionalista Paco Vilariño exige que se cumplan las mínimas; no pedimos favoritismos y beneficios, para nosotros, pero que tan siquiera que sigan las reglas de juego democrático". El edil recalca que desde el gobierno "tienden a confundir la mayoría absoluta, con lo que es un cheque en blanco para hacer lo que les da la gana; hablando en términos políticos". Vilariño afirma que están en una posición constructiva, "algo que nos distingue de ellos, ya que priorizamos a la gente y no cuestiones partidistas". Explican que siguen a la espera de una reunión para abordar el régimen interno de funcionamiento, "pero acordamos no asistir a una reunión de este tipo cuando se niega información por otro lado".