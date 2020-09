"Fame de experiencias" gana un premio en Terres Festival

El vídeo de promoción de la campaña Fame de experiencias de la Diputación consigue su octavo premio a nivel internacional en el Terres Festival de Tortosa en la categoría de Films Turísticos. En concreto fue premiado en la categoría The best of Gastronomic Experiences and Wine Tourism. El vídeo se emitió en la gala de entrega que se realizó de forma virtual, en la que asistió la presidenta Carmela Silva. Mostró su orgullo "porque estamos trabajando mucho para apostar por un turismo sostenible, ligado a la tierra, naturaleza y a esa hambre de experiencias que buscamos en el siglo XXI", recalca. El audiovisual producido por Esmerarte, "es un trabajo maravilloso, centrado en las productoras y productores de la tierra y el mar, hecho con una enorme calidad y sensibilidad". El audiovisual visibiliza el trabajo de las personas anónimas, muchas de ellas mujeres, que extraen o cultivan con esfuerzo diario los productos de proximidad de la provincia, pero cuenta con la participación de nombres de referencia en la gastronomía.