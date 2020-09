A la espera de ver qué ocurre con As Dores

Desde la oposición se acepta las medidas impuestas por Sanidade, pero al mismo tiempo deja ver la incertidumbre de la situación, Cuiña cree que Lalín "va camino de ir a fase 2, si entre todo no hacemos esfuerzos para contener la pandemia", y está convencido de que esta desautorización de la Xunta al gobierno de Lalín es aún más grave porque considera que el ejecutivo local "ni informó de algo que evidentemente ya sabía que iba a pasar". Santalla ve también, claramente, un retroceso de fase y Vilariño tilda la situación de "preocupante".

Y es preocupante porque en principio no será hasta el lunes cuando haya una nueva reunión de la comisión municipal de la Covid. Aquí deberá decidirse si hay o no eventos durante As Dores. Para Compromiso y y BNG están dejando pasar demasiado tiempo,