Un informe de la Diputación aclara que la limpieza de los colegios no es competencia local

A petición de varios municipios, la secretaría general de la Diputación emitió un informe en el que recalca que la desinfección de los centros educativos de Infantil, Primaria y Especial "no es competencia propia de los municipios y supone una ampliación de las mismas que excede de la pura limpieza".

Los ayuntamientos solicitaron dicho informe a raíz de protocolo que emitieron las consellerías de Educación y de Sanidad sobre la adaptación al contexto de la Covid-19 en los centros de enseñanza no universitaria. Este protocolo marca la limpieza de aseos al menos dos veces al día, existencia de material de desinfección o limpieza y desinfección d puestos compartidos en los cambios de turno y al rematar la jornada.

La Secretaría de la Diputación añade que para esta competencia impropia que se traslada a los concellos mediante una disposición que no tiene el rango normativo suficiente, "no se acudió ni a la delegación de competencia, en la que deberá valorarse el impacto en el gasto de los municipios afectados sin que pueda conllevar un mayor gasto de los mismos, no a la encomienda de gestión mediante el correspondiente convenio, que además deberá acompañarse de la financiación necesaria" para cubrir esos nuevos costes.