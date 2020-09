La comisión del Covid decidirá el lunes si suprime todos los eventos de As Dores

La comisión municipal de Lalín se reunirá todos los lunes, a las 19.30 horas, mientras dure esta segunda ola de la pandemia sanitaria. En la del día 14 se decidirá si quedan suprimidos todos los eventos de los festejos de As Dores. El alcalde, José Crespo, indicó ayer que hay opiniones dispares, entre las que están a favor de mantener muy pocos eventos y las partidarias de que no haya nada. El regidor prefiere suprimir todo tipo de actos "para que no haya ningún tipo de reclamo" lúdico que pueda derivar en aglomeraciones de personas. Por eso, desde el Concello tampoco se permitirían eventos organizados desde locales de hostelería a título particular. En este sentido, agradeció que la Organización del Concurso de Doma Clásica en Mouriscade cancelase el evento prevista para este domingo, para evitar, precisamente, concentraciones de personas.

Crespo, que se reunió anteayer con los portavoces de los partidos de la corporación, indica que éstos también prefieren que no haya ningún tipo de actividad y que las fuerzas de seguridad sean más contundentes a la hora de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria. Con el dinero que estaba destinado a los festejos de As Dores se podrán cubrir otras necesidades derivadas de la pandemia sanitaria. El regidor quiso aclarar que esta partida de las fiestas, como está vinculada a Cultura, no se puede mover físicamente a los fines que vamos a describir, pero pueden liberarse otras partidas para cubrir estas iniciativas.

Así pues, se destinarían unos 10.000 euros a la compra de equipos informáticos y de conectividad para familias con necesidades especiales, y otros 10.000 para reforzar el uso de mascarillas sanitarias reutilizables entre los escolares de Infantil y de Primaria.

Además de esta ayuda en el área educativa, habrá una campaña de promoción del comercio y de la hostelería de cara a la temporada navideña. Crespo no concretó la cuantía, puesto que será mayor o menor en función de la partida que permita emplear en esta área la estrategia Dusi. Eso sí, confía en que se puedan emplear al menos unos 15.000 euros.

Por último, el dinero que no se gaste en las fiestas también permitirá invertir en Política Social. Aunque los programas ya tienen dotación, se pueden reforzar con suplementos en ayudas a colectivos como Morea, Cruz Roja, Aranes o la AECC; ampliación de ayudas a transporte universitario o el suplemento de compra de alimentos para familias que los precisen.

Cobro de multas

El alcalde aprovechó su intervención para apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para que minimicen los riesgos de contagio. Además, contactó ya con las fuerzas de la seguridad para reforzar aún más el control del cumplimiento de esas medidas, tanto entre los vecinos de a pie como entre los propios trabajadores municipales. Como Lalín tiene delegado en el ORAL cualquier tipo de recaudación, no puede cobrar las multas que impone la Policía Local o las que formaliza la Guardia Civil (y que en este caso la Benemérita remitió a la Xunta y, desde aquí, llegaron al Concello). Por eso, Crespo contactó con la Diputación para que habilite un sistema de cobro de estas sanciones. Cuando tenga listo el dispositivo, Lalín le remitirá todas las sanciones.

Por otra parte, la semana que viene Creso visitará los dos institutos y el Sagrado Corazón para conocer las necesidades de los centros en el arranque del curso. Ya visitó los cinco CEIP y la unitaria de Donramiro. Dado que en todos los centros habrá grupos estables de alumnos, por eso se cierran los parques infantiles, para evitar que los niños puedan mezclarse y romper con esa precaución que van a tener los colegios. Anteayer, Lalín tenía 3 nuevos positivos, con lo que llega a 51 casos activos, mientras Silleda suma dos nuevos positivos y, pese a algunas altas, llega a 15 activos.