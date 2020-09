El cómico Goyo Jiménez cierra Solpores no Lagoeiro

El ciclo de música y humor Solpores no Lagoeiro ofrecerá este sábado 12 de septiembre, a las 21.30 horas, la última cita de su primera edición. La programación cultural en vivo y al aire libre impulsada por la casa de turismo rural A Casa do Lagoeiro propone despedir el ciclo con una sonrisa. El conocido cómico Goyo Jiménez presentará en A Estrada su nuevo espectáculo, "Confusio", una recopilación de chistes y monólogos.

La apertura de puertas será a las 20.00 horas. Todavía quedan entradas a la venta, que se pueden adquirir únicamente de manera presencial en A Casa do Lagoeiro y O Camiño (A Estrada), A Senra Café (Teo) y Ollo de Boi (Portonovo). Para las personas que no se puedan desplazar físicamente a alguno de estos espacios, A Casa do Lagoeiro habilita un número de teléfono (690 21 27 67) para poder hacer la reserva previa de los billetes.

Artistas como Mikel Erentxun, Marlango, Xoel López, Rayden o Tanxugueiras pasaron por este festival estradense.