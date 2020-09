Cogami solicita que Educación establezca un programa inclusivo

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) pide a Educación que cuente con el apoyo y asesoramiento de las organizaciones de personas con discapacidad ante el inicio del curso escolar, con el fin de que todo el alumnado pueda formarse en igualdad de condiciones.

El presidente, Anxo Queiruga, señala que en esta nueva realidad "no se puede poner en riesgo el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas las personas". Explican que existe una brecha digital, ya que no todo el mundo tiene acceso a los dispositivos o internet, pero además puntualizan que "no toda la tecnología está adaptada para estudiantes con discapacidad".

Cogami recoge un conjunto de medidas y propone a la administración que cuente con las organizaciones para que el curso responda a las demandas del alumnado con necesidades educativas especiales. "El curso tiene que producirse con la mayor garantía para preservar y proteger la salud de todas las personas y con todos los apoyos para el alumnado que lo necesita", resalta Queiruga.

Una de las propuestas es implementar el Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA). Añaden que el alumnado con necesidades especiales "debe contar con el personal de apoyo par evitar la sobrecarga en las familias". Recalcan la importancia de que los programas recojan las necesidades específicas del alumnado, así como proporcionar el material necesario.