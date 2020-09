Rodeiro maneja cerca de 70 propuestas para bautizar las rúas del casco urbano

La corporación rodeirense celebró ayer un pleno ordinario en el que quedó aprobada por unanimidad la creación de una comisión informativa especial del callejero. Cada uno de los tres partidos deberá decir qué concejal forma parte de la misma, en la que tendrá un voto ponderado según el número de concejales de cada formación.

Esta entidad ya tiene muy avanzado todo el proceso, ya que en el anterior mandato un grupo conformado por políticos, exalcaldes u representantes vecinales hizo aportaciones, al igual que cada vecino (de todo el municipio) a título individual. El alcalde, Luis López, apunta que en total se recibieron 64 propuestas, de las que esta comisión especial seleccionará 17 ó 18. Urge actualizar la denominación de cada calle en vista de la duplicidad de nombres que tienen algunas rúas, y que llegan a confundir sobre todo a los servicios de paquetería y Correos. Un ejemplo es la conocida como calle A, que puede figurar también como A Raña o Grupo Escolar. A día de hoy, la Avenida Gumersindo Areán es el único vial bautizado en el casco urbano.

El grupo de gobierno se quedó solo a la hora de aprobar la dedicación parcial de 740 euros netos al mes para la concejala Ana Belén Calvo, que ahora pasará a asumir las delegaciones que tenía Cati Somoza, quien abandonó la política en abril por cuestiones laborales. Así, Calvo lleva desde ahora Urbanismo, Cultura, Medio Rural y Economía. El concejal que entró en el gobierno en lugar de Somoza, José Manuel Fernández Otero, asume entonces las de Ana Belén Calvo: Servicios Sociales, Infancia, Mujer e Igualdad. El pleno sirvió también para dar cuenta de la reorganización de las juntas de gobierno local. Además, ahora el portavoz del partido será Pablo Sobrado, que estará también al frente de la comisión permanente.

Pruebas en el PAI

Ya en el apartado de mociones el PSOE votó en contra de una moción de partido de los populares instando al Estado a no apropiarse de los remanentes locales. La mayoría del PP sirvió también para tumbar una moción de Unidade por Rodeiro en la que pedía mejoras sanitarias en el CPI. López recalcó que el Concello no tiene competencias sanitarias en el centro y, a la hora de hablar del Punto de Atención á Infancia (PAI) indicó que los resultados le llegaron ayer lunes, todos negativos, y que se esperó a hacer las pruebas en las jornadas anteriores a la apertura del servicio, que comienza a funcionar mañana miércoles. A la prueba se sometió también el personal de limpieza del centro. El PP intentó llevar a cabo la desinsectación del centro, pero desde Secretaría se dejó claro que no es una competencia local.