Quejas por falta de información a las familias

Son muchos los padres y madres de escolares que se quejan de falta de información por parte de sus colegios de referencia. Mientras unos centros mantuvieron reuniones con las familias ya la semana pasada, otros ni siquiera se han puesto en contacto con ellas. "Por no saber, no sabemos ni siquiera el día en que tenemos que mandar a nuestra hija a clase", afirma una madre de Silleda. Como ella, muchos otros echan falta al menos algún tipo de comunicación por parte de sus centros para informarles acerca de cómo se van a desarrollar las clases, de los protocolos de entrada y salida o de la organización del comedor, que puede influir en los horarios. "Llamé a la Consellería de Educación para saber si iban a variar los horarios del transporte escolar, al haber dos turnos de comedor, y cómo era el protocolo de desinfección de los autobuses; me marearon, pero no me dijeron nada", señala una progenitora de Vila de Cruces.

Precisamente, en esta última localidad, su CEIP Nosa Señora da Piedade ha estaquillado el campo de juegos para crear espacios diferenciados para que cada aula disponga de una zona propia en los recreos o mientras aguarda para ir al comedor.