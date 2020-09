'Made in Spain Heru' se proclama campeón internacional de Canina en Silleda

El schnauzer miniatura Made in Spain Heru fue el gran vencedor de la jornada canina celebrada ayer en la Feira Internacional de Galicia Abanca. El animal se proclamó campeón de la 41ª Exposición Internacional Canina y de la 94ª Nacional. Este ejempar es el best in show de ambas muestras, ya que los jueves de ambas es el mismo, por lo que las valoraciones coincidieron en ambas competiciones. El perro vencedor pertenece a Jacqueline Lasry de Madrid.

El reserva fue un perro de raza carlino, Los Chatos del Norte Set Fire to de Rain, de José Luis Y Mercedes Santiago Pier (A Coruña), mientras que el tercer puesto lo consiguió un samoyedo, Samspring León Killer, de Pedro Miguel Da Silva Brito (Portugal). Ambos se alzaron con los mismos puestos en la exposición nacional. Los ejemplares fueron elegidos como los mejores, entre los 300 canes que asistieron de distintos puntos de España, así como de Portugal e Inglaterra. Además, compitieron en las finales de la categoría adultos, a las cuales se pueden optar con las mejores puntuaciones de las restantes, a excepción de cachorro y muy cachorro.

En muy cachorro, el vencedor fue el samoyedo, Samspring Dreamaker I'm Legendari, de Pedro Miguel Da Silva. Mientras que en cachrros, se repitió el perro sin pelo mexicano standard, Montenegro Arena, de la portuguesa Filipa Santos. En jóvenes, la ganadora fue una femia de bulldog francés, D'Cies Dracarys, propiedad de Luis González (Vigo). En veterano, venció el spaniel continental enana Snob-Zone African Moon, de Auroral Arnanz (Segovia). En razas españolas, el mejor perro fue el gos rater Valencia Ain El Principado, propiedad de Paulino Junquera (Asturias).

También se reconocieron a la mejor pareja, compuesta por los english toy terrier Ch Nanozova D.J. Malcom y Princess of Norway, de Mónica Martínez (Santiago de Compostela). En cuanto al grupo de cría, estuvo conformado por los tres podencos ibicencos de pelo duro Isaac, Ubeda y Ulises de la Sierra de Ávila, de Arturo García (Ávila), que ya vencieron en la jornada del sábado.

En ambas competiciones asistieron un total de más de 3580 ejemplares de unas 100 razas, procedentes de diversos puntos de España. Fueron valorados por seis jueces de España y Portugal en cinco rings. Tuvieron en cuenta morfología, movimientos y el carácter de los perros para su valoración.

A las citas que se celebraron a lo largo de este fin de semana, concurrieron cerca de 700 perros de unas 118 razas diferentes en el recinto silledense.