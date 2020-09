Maril ve "poca voluntad" para informar sobre las obras en Progreso

El PP de Silleda considera que el gobierno tiene "poca voluntad" en reunirse con los vecinos y comerciantes de la Rúa Progreso, para explicarles las obras de remodelación. Los populares afirman "no entender" porqué hay que esperar a que se adjudique el contrato para que informen sobre las intenciones en esta calle. "Está claro que hay una idea de lo que se quiere hacer y con la que se solicitó la subvención", afirman. Preguntan por qué están buscando nuevas zonas de aparcamiento, además de cuestionar si van a adjudicar un contrato sin saber lo que van a hacer.

El portavoz popular, Ignacio Maril, afirma que las intenciones del primer edil "están claras". Puntualiza que "no está pensando en los intereses de los vecinos, sino que lo único que está intentando es aplazar al máximo el encuentro, pero no hay razón para que no hable con ellos y así estudiar las ideas que puedan aportar; prefiere esperar al último momento, cuando no haya tiempo de reacción". Además, solicita que el regidor reconsidere su posición y convoque la reunión para "empezar a trabajar con tiempo".