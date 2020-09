Un dogo argentino, campeón de Canina

El dogo argentino Bucanero Las Alcanas se alzó ayer como campeón de la 93ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca, que continúa hoy en Silleda. Este perro, best in show de la muestra, pertenece a Rebeca Vallellano, de Madrid. El reserva fue un carlino de nombre Los Chatos del Norte Set Fire to the Rain, de José Luis y Mercedes Santiago Pier (A Coruña), mientras tercero quedó el samoyedo Samspring León Killer, de Pedro Miguel da Silva Brito (Portugal).

Estos ejemplares fueron elegidos como los mejores de la exposición entre 280 perros de distintos puntos de España que compitieron en las finales de la categoría de adultos, a las cuales pueden optar también los mejor puntuados en las restantes categorías, excepto cachorros y muy cachorros.

En las demás categorías también se eligió a los tres mejores. En muy cachorros el vencedor fue el samoyedo Samspring Dreamaker I'm Legendary, también de Da Silva Brito, mientras que en cachorros se impuso el perro sin pelo mexicano Montenegro Arena, de la también portuguesa Filipa Santos. En jóvenes ganó la hembra de braco de weimar de pelo corto de nombre Camelot's She's My Best Girl, de Jordi Torres Gamero, al tiempo que en veteranos la campeona fue la spaniel continental enana Snob-Zone African Moon, propiedad de Aurora Arnanz (Segovia).

En razas españolas triunfó el podenco ibicenco de pelo duro Isaac de la Sierra de Ávila, de Arturo García (Ávila), integrante del grupo de cría premiado, junto a sus compañeros Úbeda y Ulises. Y se reconoció como mejor pareja la conformada por los ejemplares de pequeño lebrel italiano Fento do Ceo da Marquesa y Piccolitas Danae, de Miguel Ángel Álvarez (A Coruña).

En esta exposición participaron cerca de 350 ejemplares de más de 100 razas procedentes de distintos puntos de España, que obtuvieron puntos para el campeonato estatal. Fueron valorados por cinco jueces en base a su morfología, movimientos y carácter.

Hoy se disputan la 94ª Exposición Nacional Canina FIG Abanca y la 41ª internacional en cinco rings. Concursarán unos 350 perros de España, Portugal e Inglaterra.