Quejas por falta de enfermeras en el servicio médico de Silleda

Personal del centro de salud de Silleda muestra su malestar por la falta de personal. Explican que de cuatro enfermeras que tienen asignadas, por motivos de bajas o vacaciones, solo se encuentran dos en activo. "Entendemos que estos puestos deben ser cubiertos por parte del Sergas", afirman desde el centro de salud. Añaden que las trabajadoras que están en activo, "no pueden asumir todo el trabajo, ya que tanto están en pediatría, como tienen que salir a una urgencia, o hacer análisis; es inviable hacer frente a esa carga de trabajo". Desde el centro explican que se han puesto en contacto con el Sergas para conocer cómo está la situación y "nos dicen que no hay personal para hacer las sustituciones, pero nosotros sabemos que no es así, que hay personas en lista dispuestas a trabajar". Desde el centro de salud, piden que se tomen las medidas necesarias, "porque esto no puede continuar así, menos en la situación en la que nos encontramos con el coronavirus, ya que dificulta el trabajo".