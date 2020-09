"Estuve en Roma hace poco y me encontré restaurantes y hoteles cerrados, sin ningún extranjero por la ciudad"

-¿Cómo le va afectar la entrada de España en las listas negras europeas de lugares a evitar por parte de los posibles visitantes?

-Yo tenía pensado viajar a España recientemente y no lo hice porque tenía que pasar una cuarentena cuando volviera. Por esa misma razón, pienso que mucha gente en Italia no salió de aquí por temor a eso, a tener que pasar una engorrosa cuarentena a su regreso a casa después de un viaje. La gran mayoría de los italianos que pudieron viajar eligieron la zona de costa nacional porque como te digo nadie salió fuera de Italia para pasar sus vacaciones por temor a las restricciones de la vuelta.

-¿Se notó la bajada de turistas como sucedió en algunos puntos de la geografía española?

-Muchísimo. Este verano por aquí hubo poquísimos turistas. De hecho, yo estuve en Roma hace poco y me encontré con hoteles y restaurantes cerrados, sin ningún extranjero por la ciudad e incluso me sorprendió que no hubiera tráfico alguno en una capital como la romana donde es prácticamente una aventura conducir como todo el mundo sabe. Pude hablar con algunos de los hosteleros de allí que me dijeron que estábamos ante el posible fin de Roma porque habían desaparecido esa cantidad de turistas que todos los años en verano la llenaban a rebosar.

-¿Tiene pensado viajar pronto a su tierra natal en Lalín o seguirá pensándoselo por la posible cuarentena tras el regreso?

-Este verano no he podido ir hasta allí como te comenté. Estoy esperando a navidades para ver si es posible viajar con ciertas garantías. Es algo que me apetece mucho pero, claro, con este panorama tienes que pensártelo dos veces antes de subirte a un avión por todo lo que está pasando en estos momentos. El hecho de que todo esté tan relajado en el trabajo y no tener prácticamente ningún paciente en la UCI me hace pensar que posiblemente pueda acercarme hasta Lalín en cuanto pueda.

-¿Sigue pensando que quedarse en casa es la mejor medicina para parar esta epidemia actual?

-Desde luego, es la única forma de evitar su propagación. Ahora bien, la gente tiene que seguir haciendo su vida de la mejor forma posible. Por eso la distancia de seguridad y la higiene en las manos son también tan importantes.