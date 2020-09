El comité del Sagrado denuncia ante inspección irregularidades en el centro

El comité del Sagrado Corazón de Deza mantuvo ayer la tercera reunión con la administración concursal. Xosé Nogueira, desde Ensino de la CIG, explica que "una vez más, no trajeron los deberes hechos". Desde el comité solicitan la documentación necesaria para poder continuar con la negociación del ERE que afecta a 26 personas del centro educativo lalinense.

Nogueira explica que la administración concursal "actúa de mala fe, sin querer negociar nada, siendo parcial hacia algún comprador y sin ejercer su función de imparcialidad que la debería caracterizar". Añade que ya van varias reuniones y que solicitaron más encuentros, "teniendo en cuenta que necesitaremos tiempo para analizar lo que nos den, si es que algún día podemos ver los informes, tendremos que tener más reuniones y así ellos tienen plazo para entregarla".

En este encuentro preguntaron por los correos enviados en los que se solicitaba que algunos trabajadores se presentaran al trabajo y otros teletrabajasen: "Queremos saber dónde está estipulado que en el ámbito educativo haya la posibilidad del trabajo a distancia". Por otro lado, en la jornada del jueves presentaron ante inspección esta irregularidad, además de otras como el cambio de horario del centro educativo. "Las familias fueron informadas del nuevo horario del centro, cuando ni el profesorado ni trabajadores tenían constancia de ello, por eso no entendemos dónde está contemplado esto", comenta. Añade que estas modificaciones deberían haber sido aprobadas en el mes de marzo, "porque así lo exige la ley, pero nadie tenía constancia ni de que se tramitase". Asimismo, también piden que inspección valore "que a estas alturas, el profesorado no sepa que aulas va a impartir, cuando desde la administración se le solicitó una programación para el curso, ¿cómo es posible esto?", cuestiona Nogueira.

Por la tarde, el comité mantuvo una asamblea a la que asistieron unas cuarenta personas. Además de informar sobre la reunión con la administración concursal, preguntaron sobre las demandas que había por parte de los allí presentes para trasladarlas en la próxima cita que será el martes 8. Las reuniones continuarán el jueves 10 y la siguiente aún sin concretar, "vamos en función de lo que ellos nos faciliten". Además, el mismo jueves, coincidiendo con el inicio escolar en Educación Infantil y Primaria, empieza la huelga indefinida, "que pararemos en cuanto haya un acuerdo en los despidos".

Esta semana, las clases del primer ciclo de Educación Infantil deberían estar en marcha, sin embargo no es el caso en este centro. "No sabemos nada de ello, solicitamos las matrículas que había y no las han facilitado; solo vemos que hay gente limpiando, pero nada más", afirma Nogueira.