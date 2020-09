Estrada Micolóxica cancela su programa de otoño por el Covid

La asociación Estrada Micolóxica ha anunciado la suspensión de las actividades previstas para este otoño-invierno 2020. Desde la entidad que preside Mercedes Nodar justificaron esta decisión por la situación actual provocada por el coronavirus y el riesgo que tiene organizar unas jornadas y quedadas para salir al monte en las que se reunían personas llegadas de diferentes puntos de la geografía gallega.

"Decidimos suspender las actividades por el estado en el que estamos, y sabiendo todos que con grupos de personas de distintas zonas puede ser peligroso juntarse dado que no sabemos cómo va evolucionar el Covid-19. Y sabiendo además que para las setas necesitamos del olfato y el gusto y como es obligatorio el uso de mascarilla serían un poco complicado", explicaron desde Estrada Micolóxica a través de un comunicado.

Nodar defendió esta suspensión de unas jornadas que venían celebrándose desde hace más de una década y que contaron siempre con una gran aceptación entre los aficionados a las setas y a su recogida en el monte. La responsable de Estrada Micolóxica animó a todos ellos a mantener esa afición y a utilizar todo lo aprendido a lo largo de estos años para buscar setas por su cuenta. "Lo que no podemos es organizar actividades con gente de diferentes sitios o que no conoces. Yo no puedo cerciorarme de lo que hace dada uno", afirmó.

Nodar señaló que tienen por delante una temporada de setas que ha comenzado bien y que ya es posible encontrar muchos de los ejemplares más tempraneros.