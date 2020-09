Una mujer resulta herida tras caerse por unas escaleras mientras limpiaba

Una lalinense resulta herida tras caer de una escalera mientras realizaba tareas de limpieza. La mujer se encontraba trabajando en un edificio, limpiando las escaleras y zonas comunes, cuando sufrió la caída, en torno a las 12:45 horas de la mañana de ayer.

La señora, al subirse a las escalinatas para realizar tareas de limpieza en unos cristales, sufrió una caída. Tras la alerta del 112, se posicionaron en el recinto de la calle Z (junto a la antigua biblioteca) efectivos de Emerxencias, ambulancias del 061 y la Policía Local. La mujer fue trasladada a Clínica Deza, pero en principio su estado no parecía revestir gravedad. Según explicaron los allí presentes, la caída supuso la rotura de algunos huesos.

En otra orden de cosas, la Policía Local tuvo que entrar en un bar situado en la calle Principal este fin de semana. Según explicaron los oficiales, en el local se encontraban tres personas en la madrugada del domingo 30, por lo que, entraron para proceder a denunciar los hechos, por lo que identificaron a la camarera. La multa se pondrá por incumplir la norma de cierre de los locales de ocio a la 1:00 de la madrugada.

Por otro lado, los efectivos también asistieron a un accidente. En la noche del viernes al sábado, un vehículo que circulaba por la calle Arenal, a la altura del número 55, chocó contra otros que se encontraban estacionados. El Mercedes 250 golpeó a un Tiguán y Ford Focus dándose a la fuga tras lo ocurrido. Un particular que se encontraba en la zona alertó del incidente a la Policía Local de Lalín y además registró la matrícula que facilitó a los efectivos para poder localizarle. Los servicios locales interpusieron una denuncia por conducción negligente y por abandono del lugar del accidente. Además de ello, levantaron el atestado para que a los vehículos se le cubran los daños ocasionados por este incidente. La Policía Local informa de que el vehículo no es del municipio, por lo que no tuvieron acceso para realizar más trámites.