La administración de Silleda reparte un premio de 165.000 euros de la Primitiva

La Administración de Loterías Nº1 de Silleda repartió, este domingo por la noche, uno de los premios gordos de la Primitiva. El gerente de dicho despacho, Gustavo Pousa, afirma estar contento por repartir este tipo de premios, aunque en la jornada de ayer no conocieron al afortunado, algo que explica ser habitual en este tipo de premios. El montante ascendió a una cantidad de 165.191 euros, en un solo boleto de esta categoría.

El boleto ganador forma parte de la segunda categoría de este premio, en la que fueron acertados cinco números de un único papel y ha sido validado en la administración trasdezana, situada en la calle Progreso. En el premio gordo estaría incluido también el reintegro. "No sabemos quien es, porque ellos pueden comprobarlo en la maquina y ya lo saben, entonces por no alarmar, igual no quieren decirlo o ya fueron a cobrarlo", explica Pousa. Además, aclara que en este tipo de premios las celebraciones no son tan habituales. "Eso es más típico de la época navideña, porque todo el mundo está pendiente de los premios y hay más posibilidades, en este tipo de papeletas, no es nada habitual", confirma. Aclara que el afortunado "a lo mejor, pasa tiempo hasta que se entera, porque es un número que coges a lo mejor un día y no te acuerdas de comprobarlo".

Esta administración es una cosechadora de premios, algo que ahce sus vendedores sentirse afortunados y con orgullo. "La verdad es que repartimos mucha suerte en todos estos años y eso nos da mucha satisfacción", comenta Pousa. Aunque en un único premio es una de las cifras más altas que repartieron, "ya que en los demás suelen ser varios boletos, por ejemplo, hemos repartido más de tres millones de euros en una serie de la lotería de los sábados el año pasado, pero eran repartidos en premios de 60.000 euros", explica. Añade que en otras ocasiones repartieron premios de unos 30.000 euros cada boleto, así como algún premio de Navidad, el segundo en concreto, en el que fueran casi un millón de euros. "Son premios muy diferentes, pero siempre es una alegría repartirlos, sea la cantidad que sea, porque es siempre gratificante repartir suerte; por eso cualquier premio que entreguemos queremos celebrarlo".

Ayer por la mañana, el local ya contaba con el cartel que confirmaba la entrega de este premio, un cartel para presumir de la suerte que repartieron y animar a los compradores a seguir probando suerte, "ya que nunca se sabe".