La Algarabía de Lalín reta a la Covid-19

La Algarabía de 2020 será la más reducida de su historia, pero también la más segura por el protocolo de prevención de la Covid-19. Julia Ferradás y Olalla Framiñan, de O Naranxo, y la edil de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, presentaron ayer el certamen que este año tendrá lugar en dos jornadas. La inauguración será el sábado 5 de septiembre en las Galerías Colón, a las 14.00 horas, con la puesta en marcha de una serie de exposiciones. Además, Ferradás destacó que ."este año vamos a intentar utilizar lo menos posible papel que se tenga que tocar y por eso el folleto será online y en formato PDF, y estamos valorando un código QR en los carteles para que la gente se pueda bajar la programación". Reconoció que las exposiciones fueron "lo único que se pudo salvar de la Algarabía tal y como estaba planteada. Trabajamos con locales vecinos al que estamos muy agradecidos. Tenemos a más de 20 artistas y convertiremos Lalín un poco en un museo andante para darle visibilidad a los artistas y a su obra". Julia Ferradás. quiso mostrar su agradecimiento al Concello "porque nos ayudó un montón. Nos animaron para que no dejáramos libre ese fin de semana e hiciéramos algo, aunque fuera en formato pequeño. Y en cuanto al interrogante que aparece en el cartel anunciador, la representante de la organización explicó que "estamos acostumbrados a que la Algarabía sea una festividad de besos y abrazos, pero este año será todo lo contrario. Es una incertidumbre completa porque ya teníamos el cartel cerrado para este año y hubo que empezar de cero, de ahí el interrogante del anuncio".

Tres grupos

Por su parte, Olalla Framiñán fue la encargada de desvelar los nombres de las tres formaciones que entre las 20.00 horas y la medianoche ofrecerán sus actuaciones en la calle Rosalía de Castro. "Se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad y con un aforo limitado a la gente de las terrazas. También habrá ceniceros para los fumadores. Y el cartel está compuesto por Los Tonikash, Soulwide y Atmósfera 0". Framiñán también recordó que se sorteará un churrasco para cuatro personas entre los números que se repartirán en El Maruja, KM0, Abastos, Beltane, Alola, Segrel y O Palitos. Y que en el puesto de merchandising se podrán adquirir unas bolsas de tela a 5 euros cada una.

Begoña Blanco añadió que "este año será diferente pero intentamos consensuar que esto no parase. Estoy intentando que esto no pare, aunque con formatos más pequeños. Los actos culturales son de los más seguros en estos momentos. La Algarabía con este formato no va a tener problema y espero que el año que viene volvamos con más fuerza y poder tomar una cerveza como hacíamos siempre".