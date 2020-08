Nueve propuestas del ciclo "Cultura no Camiño +" en las comarcas

El ciclo Cultura no Camiño + ofrecerá en los próximo días nueve propuestas culturales en Deza y Tabeirós-Montes. La primera propuesta tendrá lugar ya hoy viernes a las 20.00 horas en la Praza da Igrexa de Forcarei. Es la obra de teatro Contos vellos novos finais. También hoy, pero a las 17.00 horas y en Rodeiro, su Praza do Parque albergará la obra Filipa cos contos. Forcarei este domingo, día 30, es el escenario del 155 aniversario de Festicultores Troupe, mientras que Rodeiro esperará al 4 de septiembre para disfrutar de una función con el Mago Teto, a las 20.00 horas y en la citada Praza do Parque. El 11 de ese mes, y en el centro cultural Manuel Lamazares, se representa la obra Bernarda, a las 20.00 horas. También en septiembre, en Silleda el Novo Circo Circanelo recala el día 16, y el 26 actuará el grupo de percusión Odaiko.

Para terminar, Lalín también contará con un par de espectáculos: la función de magia A volta a Galicia en 313 concellos está prevista para el 6 de septiembre, a las 12.00 horas. Por su parte, la obra de teatro As fillas bravas e o cambio climático se representará en el Salón Teatro el 11 de octubre, a las 17.30 horas. Las propuestas de Cultura no Camiño + duran hasta el 15 de octubre y llegarán a 150 concellos de la comunidad gallea en esta edición. De esos municipios, 37 son de Pontevedra.