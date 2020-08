El comité del Sagrado exige toda la documentación para negociar

Como era de esperar, la primera toma de contacto entre Lener Administradores y el comité de empresa del Colegio Sagrado Corazón do Deza finalizó ayer sin acuerdo alguno sobre la negociación del ERE. Antes, los representantes de los trabajadores estuvieron arropados por la práctica totalidad de los partidos políticos locales que posaron junto a ellos y una pancarta reivindicativa en los exteriores del centro. Xosé Manuel Nogueira, representante de la CIG-Ensino, agradeció el apoyo recibido por todos los presentes en los instantes previos a una cita convocada con cierto misterio por parte de los concursales.

Nogueira explica que en la reunión de ayer "no llegamos a ninguna cuestión sustancial. Ellos expusieron sus motivos, nosotros nuestras reivindicaciones y nos emplazamos a continuar con el calendario de reuniones en aras de llegar a un acuerdo, que se prolongan en el tiempo a tres fechas como son los días 1, 3 y 8 de septiembre". El representante de la CIG también subrayó la exigencia del comité de empresa de que "no vamos a dar por bueno el inicio de apertura del período de consultas mientras no tengamos toda la documentación". También destacó que "aquí no se trata de hacer una relación nominal de personas, sino que hacer una relación no nominal de puestos de trabajo en el centro".

Guardería

En otro orden de cosas, Lener ha remitido un escrito a la comunidad educativa en el que asegura estar realizando todo lo posible para poder reabrir la guardería del Sagrado lo antes posible. En este sentido, también señalan que hasta adjudicar la unidad productiva, los concursales coordinarán el centro con un staff compuesto por Patricia Beldrón, Belén Villanueva y Ángela Manciñeiras. En este sentido, desde Lener también se apunta que "a día de hoy la continuidad del colegio es una realidad al contar con la oferta vinculante de adquisición del mismo presentada por Scientia School" e indican que la transmisión del centro se llevará a cabo "una vez se obtenga la autorización judicial". Desde Lener también se muestra la "intención de garantizar el inicio del curso escolar en las próximas semanas, así como lograr una correcta planificación académica" en el colegio lalinense.