El PSOE denuncia que Crespo firmó el gasto de la Gala do Cocido sin tener competencias

El grupo municipal socialista del Concello de Lalín asegura que el alcalde José Crespo firmó el gasto de 36.000 euros para la celebración de la última Gala do Cocido "sin competencias para hacerlo y saltándose todos los controles y trámites administrativos". El PSOE lalinense apela a un "demoledor informe de Intervención que concluye que el acuerdo con la Crtvg para la celebración del evento se llevó a cabo con falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido". El interventor municipal alerta, según los socialistas, de que "los incumplimientos observados podrían considerarse como motivos de nulidad y anulabilidad del expediente".

Los socialistas denuncian que el alcalde "firmó el convenio con la Crtvg el día 3 de febrero sin ninguna competencia para hacerlo, pues como se indica en el informe esta aprobación le correspondería a la junta de gobierno local". Añaden que 15 días antes de la firma "el gobierno anunció en rueda de prensa que se iba a recuperar la Gala do Cocido, de modo que no fue algo que los pilló desprevenidos ni surgiera de urgencia". En este sentido, el PSOE de Lalín recuerda que el informe de Intervención tiene que ser remitido al Consello de Contas y que también tiene que darse cuenta del mismo al pleno. Al respecto, insisten en subrayar que "aunque el acuerdo fue firmado por el interventor el 27 de mayo, pasaron los plenos del día 29 de mayo, junio y julio, y el gobierno no lo incluyó en el orden del día tampoco del pleno de este mes". Con tal motivo, los socialistas aseguran ver en ello un "afán claro de ocultación de información" por parte del gobierno presidido por Crespo.