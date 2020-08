La oposición reprocha a la comisión de la Covid por eludir acciones en los colegios

La oposición de Lalín reacciona con cierto desencanto ante los resultados de la primera reunión de la comisión municipal de la Covid-19. Los tres partidos coinciden en una cosa: la crítica ante la decisión de no posicionarse sobre los centros educativos y las residencias, puesto que están coordinados por otras administraciones. Al líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, le sorprende que esta comisión no aborde cuestiones "como el riesgo en el acceso a los colegios o la necesidad de refuerzo de la limpieza como acaba de anunciar el Concello de A Estrada, ya que es una competencia municipal". Las tareas de limpieza y mantenimiento son deberes locales, como también recuerdan desde el PSOE. Los socialistas creen que en vez de "echar balones fuera" desentendiéndose de los centros educativos, lo que tendría que hacer el ejecutivo y la comisión es coordinarse con la Consellería de Educación. En este sentido el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, recalca que el Concello sí puede colaborar, "en vista del abandono total de la Xunta", por lo que podría "arrimar el hombro y aportar todo lo que sea posible".

Sin abandonar a la infancia, Cuiña recuerda que los niños, en un porcentaje muy alto, son asintomáticos, por lo que el problema radica en la transmisión comunitaria a otras personas con perfiles o patologías de riesgos. Por eso le preocupa que esta comisión tampoco se pronuncie sobre el cierre de la piscina municipal.

El BNG adelanta que no va a valorar la comisión al ser un ente técnico y consultivo, y que este no va a condicionar las propuestas que salgan de este partido. El PSOE añade que este tipo de comisiones se crearon ya en varios concellos el pasado mes de marzo, a solicitud de la Fegamp y de la Diputación. Y desde Compromiso, con una crítica ya más extensa, echa en falta que la comisión no cuente con un profesional experto en pandemias y otros perfiles "de cuestiones que les afectan a las personas".

El exalcalde consultó a profesionales sanitarios y fuentes que no están de acuerdo con la toma de temperaturas ya dentro de los eventos, puesto que en el protocolo del Concello o del Lalín Arena este control se realiza a la entrada. Cuiña se pregunta si en el pleno de mañana los ediles no serán "conejillos de indias", al estar más de cinco horas encerrados, junto a técnicos y periodistas.

Bando de parques

Compromiso está en desacuerdo con el mantenimiento de eventos como Titirideza y aplaude que se restrinja el acceso a parques. El PSOE pide su buen mantenimiento y desde el gobierno ayer se emitió un bando en el que se recomienda que no se usen los parques y que, si se acude a ellos, que los niños lleven máscara y haya una limpieza periódica de manos.