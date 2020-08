Luis Taboada achaca la salida de Carmen Silva del bipartito a la sobrecarga de trabajo

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, se reunió ayer con sus dos concejales para volver a repartir las áreas de gobierno local, tras la salida del mismo de la edil socialista Carmen Silva. Taboada quiere agradecer el trabajo realizado por la ya exsocia del bipartito, y dice que entiende su decisión, "puesto que lo últimos meses fueron meses muy intensos a los que se sumó la parte del trabajo cotidiano el tener que luchar contra una pandemia mundial". Eso sí, no responde a ninguno de los reproches que le hizo el PSOE y que motivaron su salida del gobierno de coalición: incumplimiento del programa electoral de los dos partidos, improvisación continuada y parálisis en diversos contratos.

Taboada, decíamos, reestructura su gobierno en minoría "porque la administración no se puede paralizar por temas burocráticos". Carmen Silva, además de la tenencia de Alcaldía, se encargó en estos meses de las áreas de Economía, Hacienda, Patrimonio, Sector Primario y Turismo. Economía y Hacienda pasan a Mireya Otero, que sigue al frente de Mujer, Juventud, Servicios Sociales, Educación y Sanidad. La joven vecina de Camanzo también llevaba Deportes, que ahora pasará a estar bajo la tutela de Julio López. Este concejal toma la cartera de Turismo que tenía Silva, y continúa con las que coordinaba desde el inicio del mandato: Participación Vecinal, Cultura, Festejos, Desarrollo Sociocultural, Comercio y Ferias. Por último el alcalde, Luis Taboada, asume Patrimonio y Sector Primario, mientras conserva los departamentos de Infraestucturas, Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente. Queda por aclarar qué hará el nuevo gobierno con la dedicación parcial de 1.300 euros brutos que tenía Carmen Silva. y que quedó aprobada en el pleno del 31 de julio de 2019. Las otras son de Julio López (1.300) y de Mireya Otero (1.448 euros). Taboada apunta que ahora, con la asunción de nuevas tareas, los tres ediles tendrán que dedicarle más tiempo a la gestión municipal, "algo que nuestro grupo político hace con sumo gusto, y demostraremos que trabajamos por todos los vecinos y vecinas".

Mientras tanto, la cautela predomina en los dos partidos que hasta ahora conformaban la oposición, PP y BNG. El exalcalde, Jesús Otero admite que "hay que buscarle una solución a esta situación, pero vamos a dejar pasar unos días para no hacer más sangre". Preguntado por la posibilidad de plantear una moción de censura que aparte a Xuntos del gobierno, Otero zanja la cuestión con un "no voy a entrar en más debates, solo digo que desde el PP vamos a seguir trabajando". Igual de prudente se muestra Álex Fiuza, el líder del BNG. "Aún está todo muy reciente, y no vamos a adelantar contactos a la espera de ver qué dice el alcalde y cuál es la postura del PSOE". Eso sí, Fiuza reprende a los socialistas "porque mientras nosotros apostábamos por un cambio real el PSOE se centró en la figura de Jesús Otero, y el cambio real no estaba en cambiar a Otero, sino en mudar hábitos".

Añade que la improvisación que le critica el PSOE a Xuntos ya la percibió el BNG cuando hubo negociaciones a tres para buscar un gobierno de coalición. Recalca, por último, que sí había coincidencias en los programas electorales que defendieron los socialistas y el Bloque el año pasado.