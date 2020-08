El BNG pide que el gobierno establezca un protocolo de limpieza para los centros

El BNG de Lalín analiza el protocolo de vuelta al colegio aplicado al concello y afirma que en algunas de las medidas "el gobierno se debe implicar". Una de las decisiones es que cada centro contará con un equipo formado en el coronavirus que será de referencia para el personal de cada centro. "Vista la posición política de este gobierno, que no es otra que callar ante los constantes recortes de la Xunta de Galicia en la sanidad pública de Lalín y el desmantelamiento de la atención primaria, preguntamos si desde el consistorio van a demandar a la Consellería de Sanidade más recursos necesarios".

Los nacionalistas piden saber si el gobierno lalinense tiene previsto ponerse en contacto y coordinarse con los equipos de la Covid-19 de los centros. "Para el BNG el problema está en que puede afectar a personas de diferentes centros por lo que es necesario que exista una imperiosa coordinación en la que el concello debe implicarse y ser parte activa de la misma".

En cuanto al protocolo de limpieza y desinfección, "que en nuestro caso ya se anunció el aumento a tres veces al días, pero en relación a ello, existe otro problema que es la gestión de los residuos". Por ello, piden saber si el gobierno tiene previsto elaborar un protocolo específico de limpieza y recogida de la basura en el entorno de los centros educativos.

El protocolo establece que en el caso "de que la capacidad de los vehículos no resulte suficiente para el traslado de todo el alumnado el criterio de prioridad es el de mayor distancia de residencia al centro educativo". Por lo que el BNG considera que el problema es que va a ser del alumnado que no pueda ser transportado, por lo que "queremos saber si el gobierno contempla esta situación". A parte, también preguntan si "tiene previsto un protocolo de limpieza en los pabellones, que son utilizados por centros para las materias de educación física".

Por otro lado, exige que haya unas medidas específicas en los recreos ya que "existen centros que no tienen el espacio suficiente para esta gestión". Además, cuestiona qué pasará cuando venga el invierno y empeore el clima. Por otro lado, hablan sobre el protocolo que tiene en previsión la enseñanza a distancia. La Consellería de Educación pide que los centros identifiquen el alumnado con dificultades de medios, como ordenador o internet, pero "no indica qué medidas se van a tomar para solucionar dichas carencias". Por lo que exigen que el gobierno local se pongan en contacto con los centros para conocer dichas necesidades, ya que "la brecha digital, que ya tenemos denunciado en pleno confinamiento, afecta sobre todo al alumnado del rural y el gobierno no puede estar pasivo".

Mascarillas y peregrinos

El gobierno de Rodeiro colocó carteles informativos sobre el uso de las mascarillas al paso del camino de Santiago por la localidad. Debido a la afluencia de los romeros por la zona sin mascarilla, colocó carteles en los que se recuerda el uso obligatorio de este artículo durante las etapas.