La socialista Carmen Silva abandona el bipartito cruceño

"Esto va a ser el principio de un fin". Así vaticinaron los ediles del BNG la ruptura del bipartito cruceño el pasado miércoles, cuando la socialista Carmen Silva se abstuvo en la votación para sacar adelante la adjudicación de la renovación de las luminarias del municipio. Silva lleva varios plenos soportando el peso de las críticas de la oposición, y ayer formalizó su salida del gobierno local. Si antes estaban en minoría, con cuatro ediles sobre una corporación de 13, ahora se quedan solo los tres de Xuntos polo Noso Concello al frente del timón.

Los socialistas explican los motivos de esta salida. "Desde un principio [Silva] asumió el cargo con gran ilusión y con ganas de cambiar las formas de gobernar, pero creo que se pecó de ingenuidad". El partido le recuerda al alcalde, Luis Taboada, que cuando Xuntos buscó el apoyo de los socialistas para conformar equipo se comprometió a gobernar con el programa del PSOE. "Pero la realidad es otra, porque ni se acató nuestro programa ni tan siquiera el de su partido. La forma de gobernar se basa en la constante improvisación, pensando únicamente en los desbroces, baches y pistas, dejando de lado todo lo referente al bienestar de los vecinos".

Otra de las causas por las que Silva decide estar al margen del bipartito es la demora en las contrataciones. El PSOE recuerda que "a día de hoy tenían que haber salido a concurso la plaza de conserje ((aún pendiente de que la Alcaldía nombre al tribunal), así como la escuela municipal de música y la escuela deportiva municipal". A ellos se suman contratos caducados que, aunque siga prestándose el servicio, es más que necesario sacar a licitación. "Parece que estos trámites administrativos no son importantes para los intereses del Concello", se quejan desde el PSOE.

Valorando esta situación, "se tomó una decisión, creemos que muy sensata y meditada, porque nuestro grupo apoyó al señor Taboada para que nuestra concejala trabajase por los intereses de nuestros vecinos y vecinas, y no para ser una administrativa". De igual modo, le espeta al alcalde que "el Concello no es su empresa privada en la que puede hacer y deshacer a su antojo". Es un reproche que desde hace meses le hacen al regidor tanto los ediles del BNG como del PP, y no solo por cortar las intervenciones en pleno cuando le viene en gana sino por, volviendo a hablar de la adjudicación del cambio de luminarias, por presuntas irregularidades en los trámites para favorecer a la empresa que finalmente se llevó la obra.

Por último, desde el PSOE quiere agradecerse a todo el personal del Concello el trato recibido, así como a los otros dos ediles que conforman el gobierno: Julio López y Mireya Otero. Hasta la fecha Carmen Silva se encargaba de las áreas de Economía, Hacienda, Patrimonio, Sector Primario y Turismo, además de encargarse de la primera tenencia de alcaldía.

El mutis del alcalde

Y hablando de alcaldes esta Redacción no consiguió contactar ayer con Luis Taboada, para conocer sus reacciones sobre la marcha de Silva. Es frecuente que este regidor dé la callada por respuesta tanto a este medio como al resto de ediles cada vez que le piden explicaciones sobre su gestión. La concejala socialista era, de los cuatro que conformaban gobierno, la única que contaba con experiencia en política, ya que entró en la corporación en 2015.