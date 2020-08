Silleda confirma los tres primeros positivos por coronavirus desde la cuarentena

El Concello de Silleda registró los tres primeros positivos por Covid-19 desde la cuarentena. Segundo informaron fuentes sanitarias, los dos primeros fueron durante el fin de semana, y el tercero se confirmó en la mañana de ayer. En el caso de los primeros, se realizaron las pruebas al entorno más cercano, dando todas las PCR negativas. En cuanto al tercer caso, sigue el protocolo sanitario que le establecieron y el entorno familiar está a la espera de los resultados de las PCR realizadas.

Todos los casos no tienen relación entre sí y están ubicados entre A Bandeira, el casco urbano y la zona rural de la localidad silledense. Desde el consistorio piden responsabilidad ciudadana para evitar nuevos contagios. "Los tres casos no tiene relación, pero no debemos bajar la guardia ante la posibilidad de que se detecten rebrotes", explica el regidor, Manuel Cuiña.

En Vila de Cruces se registró otro caso de coronavirus. En este mes, llevan dos casos positivos en la localidad, que se suman a otro en el mes de julio. Por su parte, A Estrada eleva a cuatro sus casos positivos de coronavirus tras sumar dos nuevos ciudadanos afectados en las últimas horas. Un matrimonio de septuagenarios se sometió al test tras conocer que sus hijos, residentes en Bertamiráns, estaban afectados por la enfermedad y haber comido con ellos el pasado viernes. La buena y rápida actuación de estos estradenses permitió su pronto aislamiento, después de un fin de semana en el que el matrimonio, residente en el casco urbano estradense, no realizó apenas vida social, de manera que no existen contactos estrechos con otras personas que requieran aislar a un mayor número de vecinos. Los dos afectados presentan síntomas leves. Este matrimonio se suma a otros dos positivo. Los cuatro pasan la enfermedad en sus domicilios, siendo casos muy controlados de personas que se contagiaron y actuaron pronto y bien.