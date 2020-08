CxL traslada a la Valedora do Pobo la copia del contrato de las obras en el Lalín Arena

Compromiso por Lalín trasladará a la oficina de la Valedora do Pobo la reiterada denegación por parte del Concello para acceder a los términos del contrato de las obras llevadas a cabo en el multiusos Lalín Arena. "Ya es insultante que contesten sin referirse al caso, cuando no pedimos ningún informe, y sólo ver la copia del contrato de las obras", recuerdan desde la formación que lidera Rafael Cuíña. Además de elevar el asunto a la Valedora do Pobo en Compromiso por Lalín tampoco descartan "otras posibilidades. Cuestión de la que estamos advirtiendo en tiempo y forma al gobierno municipal".

El contencioso se enmarca en una nueva negativa municipal de "acceder a informes hechos por los distintos departamentos del Concello para poder hacer el trabajo de fiscalización encomendado por el pueblo de Lalín", aseguran desde Compromiso. El informe pedido al asesor jurídico del Concello sobre la legalidad de la situación del contrato del agua, por ejemplo, también fue denegado después de que el partido de Cuíña mostrase sus "serias dudas de la situación de este contrato dos años después de finalizar y queremos saber si el gobierno estaría en una situación penalmente punible al reiterarse por demasiado tiempo el pago de facturas a la anterior concesionaria", aseguran. Según CxL, "la excusas peregrinas en esta caso hablan de cuestiones operativas que no aclaran y carga de trabajo que impide emitir este tipo de informes". En este sentido, la queja formal elevada a la Valedora do Pobo incluye también la negativa de los informes junto con otras más de departamentos como Secretaría, Contratación o Intervención, y "el retraso de otros en los que advierten que se emitirá un informe cuando remate el expediente, algunos de hace ocho meses".