+QDanza representa la situación actual

La Praza da Igrexa de Lalín acogió el espectáculo Unha serie de catastróficas desditas de la agrupación +QDanza. El colectivo preparó una serie de bailes que mostraban, a través de un protagonista, cómo viven la situación de pandemia los bailarines.

Tras una cuarentena en la que el tiempo libre dejó espacio a la imaginación para elaborar vídeos, entrenar o cocinar, los bailarines tuvieron que adaptarse para seguir con su actividad. Las ideas volaron y así lo pusieron en el escenario una quincena de artistas de la escuela, en representación de todos los demás que no pudieron asistir por las medidas de seguridad. Con mascarilla sobre el escenario y desinfectando los artilugios escénicos que utilizaron, encantaron al público con sus actuaciones que no dejan de ser un reflejo de la situación actual. Desde la escuela afirmaron que este show no quieren que se quede en una sola actuación, por lo que tratarán de llevarlo a otros concellos de la zona.