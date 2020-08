Concierto de música tradicional de Os Carapaus en Soutelo de Montes

| Soutelo de Montes acogió el pasado sábado, día de la Festa do Gaiteiro de Soutelo, un pasacalles de la Banda de Gaitas de Forcarei y un concierto de música tradicional de Os Carapaus en la Praza do Gaiteiro. Estas actividades se enmarcaron dentro de la programación del Verán Cultural de Forcarei. El próximo jueves arranca la semana de As Dores de Forcarei, con la jornada por la igualdad "A actitude multiplica" de 10.00 a 13.00 horas y seguirá por la noche con un concierto del grupo Desconcerto en la Praza da Igrexa de Forcarei. El viernes 28 Caxoto Contacontos ofrecerá a las 20.00 horas "A Trastenda dos contos. Contos vellos. Novos finais" para promover la igualdad. El sábado 29 Tanxarina ofrecerá el espectáculo de marionetas Titiricircus a las 19.00 horas y Os Charangaitos animarán calles y locales de Forcarei desde las 21.00 horas.