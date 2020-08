Una trabajadora de la residencia Domus Vi de Lalín da positivo por coronavirus

La residencia Domus Vi de Lalín registró ayer el primer caso de coronavirus. El centro activó un protocolo inmediato, realizando PCR a todos los residentes y trabajadores.

Una empleada de la zonza de lavandería fue el positivo registrado en la residencia. Según explican, al encontrarse en una zona apartada, se reducen las posibilidades de contactos con los usuarios. La trabajadora se incorporara el pasado domingo, tras hacerle un test rápido con resultado negativo. Pero la normativa de este martes exige hacer una PCR a las incorporaciones laborales de este tipo de centros, por lo que desde el de Lalín, se le solicitó al médico de cabecera, dando resultado positivo este viernes en la tarde.

El protocolo fue activado de forma inmediata, por lo que ayer en la tarde, un equipo de enfermeras se trasladó hasta la residencia lalinense para realizar las pruebas PCR a todos los trabajadores y usuarios que fueron confinados en sus habitaciones hasta que se conozcan los resultados. De esta forma se detectará si alguna persona ha contraído el virus. Por otro lado, también se han suspendido las visitas de los familiares en el centro. A parte, desde el centro informan que realizarán medidas de desinfección adicionales. Desde la residencia explicaron a todos los familiares la situación de los mayores.

En otra orden de cosas, este caso se suma a los registrados a lo largo de la semana, alcanzando un total de 12 positivos en Lalín, según informan fuentes oficiales. Uno de ellos es un joven del casco urbano que se encuentra totalmente aislado en su vivienda. La familia que convive con él ha realizado las pruebas, saliendo todos negativos, pero respetando la cuarentena. Desde las redes sociales, la madre del joven, aclaró que se encuentra bien de salud, aunque con la moral baja tras no saber dónde pudo haberse contagiado. "Ahora no puedo abrazar a mi hijo, está triste, pero solo le pongo la comida en la puerta", resalta la joven empresaria. Además, aboga porque la gente utilice el sentido "ya que no es una broma, supone un montón de gente". Además, es la responsable de un negocio en el municipio, por lo que comenta: "No sabéis lo mal que me sentí por mí, por mi gente y por mis clientes". Comenta que la situación familiar es complicada por las circunstancias, pero que "hay que tomar conciencia de lo que está pasando". Además, agradece el apoyo recibido a través de las redes sociales y otros mensajes.

Reuniones informativas

El consistorio convocó para hoy una reunión urgente de portavoces. El portavoz del gobierno informará de la situación del coronavirus en la localidad a los partidos de la oposición. Por otro lado, mañana a las 19:00 horas habrá una reunión de la comisión local para tomar medidas preventivas contra la Covid-19.