El PP de Cruces denuncia que las subvenciones nominativas carecen de fondos

El PP de Vila de Cruces anunció que el pasado día 13 registró un escrito en el que solicitaba al actual bipartito del Concello de Vila de Cruces que informase del estado de las subvenciones que el Concello venía concediendo a las diferntes entidades culturales, deportivas y a la asociación de comerciantes. Después de una semana, el gobierno no contestó a dicha solicitud, por lo que miembros del PP se acercaron al consistorio para hablar con el departamento de intervención e interesarse por el estado las mismas.,

"En dicha reunión pudimos comprobar que esas partidas se encuentran sin fondos, y no sabemos los motivos. O bien no existe voluntad política de conceder dichas subvenciones o bien no son conocedores de los pases que deben seguir. El caso es que en ocho meses y medio no se hizo nada al respecto, y es una falta de consideración que las entidades no sepan cuándo van a cobrar", afirman.